В Энергодаре на Запорожскую АЭС пустили спасателей, которые должны были потушить пожар. Возгорание возникло в результате вражеских обстрелов.

На Запорожской АЭС отключен третий энергоблок от единственной энергосистемы (работает только четвертый блок).

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

— Противопожарное состояние на АЭС в норме. На территории АЭС в учебно-тренировочном корпусе возникло возгорание. Пока идет бой, подразделения ГСЧС не допустили к тушению. Спасатели находятся на готовности. Оккупанты понесут суровое наказание за эту циничную атаку на крупнейшую атомную электростанцию в Европе! — отметили в ГСЧС.

Пока радиационный фон находится в рамках нормы.

— Украина сообщила, что пожар на площадке Запорожской атомной электростанции не затронул важное оборудование, персонал станции принимает все необходимые смягчающие меры, — заявили в Международном агентстве по атомной энергии.

Кстати, МАГАТЭ с самого начала поддерживает риторику РФ, называя войну в Украине “военной операцией, конфликтом”.