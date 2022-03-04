Украинская ПВО уничтожила три российских истребителя

Противовоздушная оборона Украины уничтожила еще три истребителя российских оккупантов. Речь идет о самолетах Су-30СМ, Су-34 и Су-25.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

— Героическое сопротивление украинского общества удивляет мир! Журналисты ведущих медиа мира, которые обращаются в Командование Воздушных Сил за информацией, сначала извиняются за то, что не владеют украинским, и говорят, что обязательно его изучат. Ибо мы – сильная, свободолюбивая нация, которой гордится весь мир! И нам есть что сказать! — отметили в пресс-службе Командования Воздушных Сил ВСУ.

Так добавили, что враг терпит существенные потери в авиационной, бронированной технике и живой силе.

— Противовоздушная оборона сегодня уничтожила еще три самолета российских оккупантов. В минус ушли Су-30СМ, Су-34 и Су-25 российских оккупантов. Потери по вертолетам врага уточняются, — отметили в Командовании Воздушных Сил.