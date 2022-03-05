На Киевщине в результате очередного обстрела жилых кварталов погибли восемь человек, среди которых один ребенок.

— Установлено, что 4 марта текущего года агрессоры совершили авиаобстрел гражданских объектов в пгт Калиновка Фастовского района. Разрушены три частных дома. Под завалами погибли три человека, — говорится в сообщении Киевской областной прокуратуры.

Отмечается, что в селе Мархаловка Фастовского района в результате ракетных обстрелов в автомобиле погибли три человека, среди которых ребенок. Еще два человека получили смертельные ранения в одном из жилых домов, в который попала вражеская ракета, ранены два человека.

Полностью разрушены шесть зданий, еще десять повреждено. Также повреждены три автомобиля. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру населенных пунктов Киевщины, нанося удары по гражданским объектам и мирным жителям.

В Киевской области в результате обстрела погибли восемь человек, разрушены дома — прокуратура / 3 фотографии

Прокуроры Киевской области с целью привлечения виновных к ответственности продолжают фиксировать все противоправные действия военнослужащих вооруженных сил РФ.

Фастовская окружная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.