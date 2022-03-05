В Мариуполе вражеские войска начали разбрасывать взрывчатки под видом детских игрушек

Российско-оккупационные войска прибегают к уловкам, чтобы разбомбить города и убить мирных жителей Украины. На востоке Украины агрессоры начали разбрасывать взрывоопасные предметы, которые выглядят как детские игрушки.

По данным Мариупольского городского совета, несколько таких случаев зафиксировали в городе Мариуполе, где сейчас проходят бои украинских военных с вражескими войсками.

– Осторожно! Российские войска достигли сверхцинизма. В городе разбрасывают взрывоопасные предметы в виде детских игрушек, — сообщили в горсовете.

Если вы увидели подобные предметы или взрывоопасные устройства, ни в коем случае даже не пытайтесь прикасаться к ним, потому что это может быть опасно.

В Национальной полиции рассказали, как себя вести, если вы нашли рядом неразорванные боеприпасы или другие взрывные устройства. Не нужно подходить к взрывчатке, а лучше отойти подальше вместе с детьми.

Сделайте фото боеприпаса на безопасном расстоянии и сообщите правоохранителям об опасной “находке”. Смотрите под ноги и осторожно передвигайтесь, потому что рядом могут быть другие неприятные “сюрпризы”.