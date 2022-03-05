Вражеские войска пытаются захватить города Украины, пытаясь атаковать мирных жителей опасными взрывными устройствами и снарядами.

Правоохранители призывают граждан быть осторожными, если вы увидели рядом с собой неразорвавшиеся боеприпасы.

Неразорванные боеприпасы — как себя вести

1. Зрительно убедитесь, что рядом с вами опасное устройство или боеприпасы. Ни в коем случае не подходите к взрывчатке и не трогайте ее.

2. Сделайте фотографии и видеозаписи взрывоопасного предмета и сообщите в Национальную полицию.

3. Отметьте место как опасное (осторожно оставьте указательный символ или надпись рядом, чтобы правоохранители нашли взрывчатку).

4. Оставьте опасное место, заберите детей, если они находятся рядом, и отойдите как можно дальше. Не возвращайтесь и скажите другим людям, чтобы они держались вдали от боеприпасов.

Осторожно ходите и смотрите под ноги, поскольку рядом могут лежать другие взрывоопасные предметы. Берегите себя и своих родных, которым нужна ваша помощь в непростое время.