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Как вести себя, если вы нашли рядом неразорванные боеприпасы

Юля Захарченко редактор ленты
Как вести себя, если вы нашли рядом неразорванные боеприпасы

Вражеские войска пытаются захватить города Украины, пытаясь атаковать мирных жителей опасными взрывными устройствами и снарядами.

Правоохранители призывают граждан быть осторожными, если вы увидели рядом с собой неразорвавшиеся боеприпасы.

Неразорванные боеприпасы — как себя вести

1. Зрительно убедитесь, что рядом с вами опасное устройство или боеприпасы. Ни в коем случае не подходите к взрывчатке и не трогайте ее.

2. Сделайте фотографии и видеозаписи взрывоопасного предмета и сообщите в Национальную полицию.

3. Отметьте место как опасное (осторожно оставьте указательный символ или надпись рядом, чтобы правоохранители нашли взрывчатку).

Нерозірвані боєприпаси - що робити

4. Оставьте опасное место, заберите детей, если они находятся рядом, и отойдите как можно дальше. Не возвращайтесь и скажите другим людям, чтобы они держались вдали от боеприпасов.

Осторожно ходите и смотрите под ноги, поскольку рядом могут лежать другие взрывоопасные предметы. Берегите себя и своих родных, которым нужна ваша помощь в непростое время.

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Источник: Нацполиция

Фото: УНИАН, Нацполиция

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