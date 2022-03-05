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Факты / Происшествия

Журналисты британского телеканала попали под обстрел возле Киева

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
журналістів Sky обстріляли рашисти

Журналисты британского телеканала Sky News попали под Киевом под обстрел российских ДРГ. Инцидент произошел в понедельник, когда медийщики ехали из другой горячей точки.

Агрессоры обстреляли автомобиль, в котором находился корреспондент Стюарт Рэмзи и его команда.

Оператор Ричи Моклер получил две пули по бронежелету, но остался невредимым, а самого Рэмзи ранили. Это произошло, когда они решили выскочить из машины.

В конце концов группе, в составе продюсеров Мартина Воулза и Доминики Ван Хеерден, а также местного продюсера Андрея Литвиненко удалось скрыться из машины и прыгнуть на насыпь у дороги. Затем они прятались в соседнем гараже, а спустя несколько часов их спасла украинская полиция.

На инцидент отреагировал премьер Британии Борис Джонсон, похвалив храбрость журналистов, которые для получения информации с места происшествия рискуют жизнью.

— Свободную прессу не запугать варварскими, неизбирательными насильственными действиями, — заявил он.

Ранее сообщалось, что ранения при обстреле автомобиля получили журналист и фотограф из Дании, работавшие для издания Ekstra Bladet. Это произошло в районе Ахтырки Сумской области.

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Источник: Sky News

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