Журналисты британского телеканала Sky News попали под Киевом под обстрел российских ДРГ. Инцидент произошел в понедельник, когда медийщики ехали из другой горячей точки.

Агрессоры обстреляли автомобиль, в котором находился корреспондент Стюарт Рэмзи и его команда.

Sky News team’s harrowing account of their violent ambush in Ukraine this week https://t.co/VOUf4dUfTT

— Sky News (@SkyNews) March 4, 2022