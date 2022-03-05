Журналисты британского телеканала Sky News попали под Киевом под обстрел российских ДРГ. Инцидент произошел в понедельник, когда медийщики ехали из другой горячей точки.

Агрессоры обстреляли автомобиль, в котором находился корреспондент Стюарт Рэмзи и его команда.

Sky News team’s harrowing account of their violent ambush in Ukraine this week https://t.co/VOUf4dUfTT — Sky News (@SkyNews) March 4, 2022

Оператор Ричи Моклер получил две пули по бронежелету, но остался невредимым, а самого Рэмзи ранили. Это произошло, когда они решили выскочить из машины.

В конце концов группе, в составе продюсеров Мартина Воулза и Доминики Ван Хеерден, а также местного продюсера Андрея Литвиненко удалось скрыться из машины и прыгнуть на насыпь у дороги. Затем они прятались в соседнем гараже, а спустя несколько часов их спасла украинская полиция.

На инцидент отреагировал премьер Британии Борис Джонсон, похвалив храбрость журналистов, которые для получения информации с места происшествия рискуют жизнью.

— Свободную прессу не запугать варварскими, неизбирательными насильственными действиями, — заявил он.

Ранее сообщалось, что ранения при обстреле автомобиля получили журналист и фотограф из Дании, работавшие для издания Ekstra Bladet. Это произошло в районе Ахтырки Сумской области.