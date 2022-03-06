В Житомирской области ночью враг обстрелял жилые дома, есть погибший и раненый

Ночью 6 марта в результате вражеского ракетного удара по жилым районам городов Коростень и Овруч разрушены несколько десятков частных домов, пострадавшие среди мирного населения.

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

Так, воздушные тревоги звучали ночью с 5 на 6 марта.

В городе Коростень русские ракеты попали и разбили вдребезги некоторые частные дома, в других разрушены стены, крыши, вылетели окна. По предварительным данным, погиб один человек, еще двое получили ранения.

Всего уничтожены 10 домов, один из которых затем загорелся.

Также ночью из-за обстрелов произошел взрыв в частном секторе в городе Овруч. По предварительным данным, пострадавших нет.

Спасатели разбирают завалы и возобновляют коммуникации.

Следственно-оперативные группы местных отделений полиции документируют последствия военных преступлений российского врага и оказывают необходимую помощь людям.