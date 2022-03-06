В Николаевской области спасатели ГСЧС работают над разминированием жилых территорий от взрывоопасных предметов, оставшихся после вражеских обстрелов.

Об этом сообщают в пресс-центре ГСЧС.

Так, по состоянию на 11.00 в Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области поступило 77 сообщений об обнаружении российских боеприпасов на территории частных домовладений.

В настоящее время пиротехники работают в Николаеве в Ингульском районе и в микрорайоне Ракетное урочище. Там уже изымают опасные находки.

Спасатели призывают граждан быть бдительными и в случае обнаружения таких опасных предметов немедленно звонить по телефону на спецлинии 101 или 102, где нужно сообщить точный адрес находки.

Категорически запрещается касаться, брать в руки и переносить взрывоопасные предметы.