В Запорожской области работники Укрпочты не могут забрать автомобиль с погибшими коллегами, авто которых 5 марта обстреляли и переехали танком российские военные-кадыровцы.

Вражеский танк выехал навстречу мужчине и женщине, развозившим пенсию, между Егоровкой и Новоселовкой.

– Водитель свернул вправо, чтобы пропустить военную технику, но в ответ российские солдаты издали открыли огонь по гражданскому автомобилю, а затем наехали на него, – отмечают в Запорожской ОГА.

6 марта коллеги из Укрпочты попытались забрать погибших, но успели лишь сфотографировать место трагедии, потому что начали появляться танки агрессора и оставаться там дальше было опасно.

Эвакуация тел погибших в настоящее время невозможна из-за боевых действий на этом участке местности и передвижение военной техники агрессора.

Разбитая машина с телами погибших сотрудников Укрпочты все еще стоит в поле.

Руководство Запорожской областной военной администрации обращается к каждому гражданину города и области:

– Если сегодня не отреагировать на зверские действия захватчика, то завтра они сделают то же самое с вами и вашей семьей. Просим вас сегодня: берите оружие, копайте окопы, укрепляйте свои дома и сплачивайтесь против агрессора.

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Источник: Александр Старух

Фото: Александр Старух