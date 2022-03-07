В Херсонской области жители оккупированной Чаплинки и окрестных сел остановили колонну оккупанта. Российские захватчики начали стрелять, в результате чего ранения получили двое мирных жителей.

Во время протеста местных жителей они ясно заявили, что Чаплинка – это Украина. Они не хотят, чтобы их “увольняли” российские захватчики.

По словам одного из участников акции, на мирном протесте собралось более трех тысяч человек.

Люди остановили колонну российской техники на аскановском перекрестке, после чего российские захватчики начали стрелять.

Чаплинка – поселок городского типа, расположенный в Херсонской области (между Новой Каховкой и Армянском).

Напомним, во время митинга мирного населения в Новой Каховке против российских захватчиков погиб один человек, еще семеро получили ранения.