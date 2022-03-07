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Факты / Происшествия

Спасатели ликвидировали пожар в Николаеве после обстрела автомобилей с пальмовым маслом

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
пожежа у Житомирі

В Николаеве пожарные ликвидировали еще один пожар.

В ГСЧС сообщили, что о том, что после вражеского обстрела загорелись автомобили с пальмовым маслом на ул. Черновола стало известно в 06.00.

Пожарные 4 ДПРЧ 2 ДПРЗ двумя отделениями прибыли на место и в 08:07 ликвидировали пожар на площади 200 кв.м.

7 марта в результате обстрела Николаева из реактивной системы залпового огня Смерч возникло пять пожаров в жилом секторе и объектах промышленности.

В результате этого возникло пять пожаров в жилищном секторе и объектах промышленности (ДП НПКГ Заря — Машпроект).

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