В Николаеве пожарные ликвидировали еще один пожар.

В ГСЧС сообщили, что о том, что после вражеского обстрела загорелись автомобили с пальмовым маслом на ул. Черновола стало известно в 06.00.

Пожарные 4 ДПРЧ 2 ДПРЗ двумя отделениями прибыли на место и в 08:07 ликвидировали пожар на площади 200 кв.м.

7 марта в результате обстрела Николаева из реактивной системы залпового огня Смерч возникло пять пожаров в жилом секторе и объектах промышленности.

В результате этого возникло пять пожаров в жилищном секторе и объектах промышленности (ДП НПКГ Заря — Машпроект).