Российские оккупанты сбросили бомбы на жилые кварталы в Сумской области

Российские оккупанты сбросили авиабомбы на Сумскую область. В результате пострадали жилые кварталы в городах Сумы и Ахтырка.

В частности, вражеские самолеты уничтожили дом в селе Битица.

Об этом сообщает глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

В настоящее время нет точной информации о погибших и раненых. В то же время спасатели разбирают завалы и ликвидируют пожары. На месте происшествия работают медики.

— Так в действительности выглядит “русский мир”. Мы не простим этого никогда! – отметил Живицкий.

На видео, опубликованном Живицким, кадры из жилого частного сектора города Сумы, район улицы Роменская.