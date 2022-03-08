Сегодня утром спасателям удалось ликвидировать пожар на нефтебазе в поселке Черняхов Житомирской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

– В 6.15 8 марта пожар на нефтебазе в поселке Черняхов Житомирской области ликвидирован, – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что погибших и травмированных нет.

Напомним, что 7 марта российские войска нанесли авиаудары по нефтеобъектам в городе Житомир и пгт Черняхов. Обстрелы привели к масштабным пожарам.

Сообщалось, что в Черняхове загорелись два полупустых резервуара вместимостью по 2 тыс. куб. м. Всего на территории нефтебазы находится 17 резервуаров.

3 марта сообщалось, что в Чернигове в результате российского обстрела в нефтебазу попал снаряд — произошло возгорание резервуаров с дизтопливом.

В ночь на 27 февраля войска РФ нанесли ракетный удар по нефтебазе вблизи Василькова. Из-за интенсивных боев спасатели не могли приступить к ликвидации пожара.

Сообщалось, что горение нефтебазы в Киевской области нанесло ущерб более чем на 800 млрд грн.