В Польше в Лодзинском воеводстве в результате столкновения легковушки Fiat и грузовика погибла украинка и двое детей.

Гражданке Украины было 29 лет, детям – 6 месяцев и два года. Авария произошла в ночь с понедельника на вторник около 01.00 на трассе А2.

Автомобили столкнулись между развязками Лович и Лодзь в Каленице (Лодзинское воеводство). Также в результате ДТП ранения получили двое детей и двое мужчин.

Известно, что 40-летнего и 36-летнего мужчин доставили в больницу. Также госпитализировали двоих детей в возрасте четырех и шести лет. В то же время 52-летний житель Великопольского воеводства, находившийся за рулем грузовика, не пострадал.

После полномасштабного вторжения России в Украину тысячи наших граждан были вынуждены покинуть свои дома. Большое количество людей начало выезжать за границу, в частности в Польшу.

Премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий сообщил, что украинцы смогут на законном основании находиться в Польше 18 месяцев.

Пошаговую инструкцию о том, что делать, когда пересекли границу с Польшей, читайте в нашем материале.

Источник: Alarmowy Łowicz

Фото: Alarmowy Łowicz