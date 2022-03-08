В понедельник, 7 марта, поздно вечером российские войска нанесли авиаудар по жилому кварталу в городе Сумы. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

Трагедия произошла около 23:00. По предварительным данным, погибли девять человек, из них два ребенка.

Прибывшие на место спасатели разбирали разрушенные конструкции домов. Удалось деблокировать женщину, ее передали медикам.

Также из-под завалов извлекали тела погибших людей.

По словам главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого, вражеские российские самолеты бомбили жилые кварталы и в Ахтырке. Также оккупанты уничтожили дома в селе Битица.

2 марта в Ахтырке работники украинской полиции вместе с бойцами теробороны задержали сразу десять военных из РФ.

Ранее сообщалось, что в Сумской области прошел первый обмен пленными. Пятерых украинцев удалось обменять на одного российского офицера.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.