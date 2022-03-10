Говорила с любовником по телефону: киевлянин убил свою жену, а тело выбросил в подъезд

В Киеве, несмотря на военное положение и российскую агрессию, мужчина убил свою жены. В день 8 марта он задушил 40-летнюю женщину, а тело спрятал в подъезде возле мусоропровода.

Инцидент произошел в Подольском районе столицы. Об исчезновении супруги мужчина сообщил полицию самостоятельно, пытаясь создать себе алиби.

Уже через некоторое время в тот день труп женщины нашел сосед супругов. Полицейские при проведении первоочередных следственных действий поняли, что главным подозреваемым в убийстве является ее муж.

Вдвоем они воспитывали 14-летнюю дочь: после случившегося девочку забрали родственники.

Допрос убийцы

Уже на допросе подозреваемый признался, что лишил жену жизни из-за ревности.

Муж заверил, что не избивал ее, а факт удушения помнит плохо. Находился ли он в состоянии алкогольного опьянения, не сообщается.

– Пришел домой… Узнал, что жена общается с любовником. Услышал этот их разговор… Началась словесная перепалка, потом толкотня. Мы упали на пол. Я ее не избивал. Душил, наверное. Руками, наверное. Затем вытащил ее в подъезд и оставил у мусора.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. До избрания меры горе-муж будет находиться под стражей. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.