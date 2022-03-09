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Факты / Происшествия

Российские захватчики сорвали эвакуацию населения из Бородянки

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
евакуація із Київської області

Российские войска сорвали эвакуацию населения из Бучи, Гостомеля и Бородянки, несмотря на предварительные договоренности.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов рассказал, что несколько тысяч человек, сотни детей и женщин удалось спасти сегодня из оккупированных Ворзеля и Ирпеня, но эвакуацию из Бучи, Гостомеля и Бородянки провести не удалось.

— К сожалению, по причинам, которые от нас не зависят, эвакуацию из Бучи, Гостомеля и Бородянки провести не удалось. Оккупанты остановили автобусы, — заявил Небитов.

На опубликованном видео видно, как часть пустых автобусов уезжает после сорванной эвакуации в Бородянке.

По словам Небитова, часть жителей Бучи, рискуя жизнью, все же отправились в Ирпень и уехали с колонной ирпенцев.

Вышедшие из блокады люди делились ужасом оккупации — грабежи, расстрелы, запугивание и мародерство господствуют в захваченных россиянами городах.

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