Российские войска сорвали эвакуацию населения из Бучи, Гостомеля и Бородянки, несмотря на предварительные договоренности.
Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов рассказал, что несколько тысяч человек, сотни детей и женщин удалось спасти сегодня из оккупированных Ворзеля и Ирпеня, но эвакуацию из Бучи, Гостомеля и Бородянки провести не удалось.
— К сожалению, по причинам, которые от нас не зависят, эвакуацию из Бучи, Гостомеля и Бородянки провести не удалось. Оккупанты остановили автобусы, — заявил Небитов.
На опубликованном видео видно, как часть пустых автобусов уезжает после сорванной эвакуации в Бородянке.
По словам Небитова, часть жителей Бучи, рискуя жизнью, все же отправились в Ирпень и уехали с колонной ирпенцев.
Вышедшие из блокады люди делились ужасом оккупации — грабежи, расстрелы, запугивание и мародерство господствуют в захваченных россиянами городах.