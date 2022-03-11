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Факты / Происшествия

Это террористический акт – председатель ОГА Запорожской области о похищении мэра Мелитополя

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Олександр Старух

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров отказался сотрудничать с российскими захватчиками.

Сегодня, 11 марта, стало известно о похищении городского головы Мелитополя группой российских преступников, после чего Федоров был увезен в неизвестном направлении.

Глава Запорожской ОГА Александр Старух считает действия рашистов терактом.

— Это террористический акт, когда приходят вооруженные люди, надевают мешок на голову и воруют человека. Это похищение человека. Это противоречит всем нормам интернационального права. Это просто бандитский поступок, – заявил он.

Он добавил, что на обнародованном видео момента похищения Федорова видно, как вооруженные люди вошли в ДК Шевченко, где располагались власти и где был Федоров. После чего его забрали и увели в неизвестном направлении.

Старух заявил, что в настоящее время местонахождение мэра города — неизвестно. Он призвал мелитопольцев держаться.

Источник: Запорожская областная военная администрация

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