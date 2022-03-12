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“Вынес” бубенчики и статуэтки: на Одесчине 40-летний мародер обокрал музыкальную школу

Наташа Тарчевська редактор ленты
“Вынес” бубенчики и статуэтки: на Одесчине 40-летний мародер обокрал музыкальную школу

В Одесской области задержан мародёр, который в сложные времена войны обокрал детскую музыкальную школу. Большинство его трофеев – это статуэтки и бубенчики.

Инцидент произошел в Белгород-Днестровске. Следователи выяснили, что 40-летний мужчина проник в здание музыкальной школы ночью, перед тем выломав дверь.

”Вынес” бубенчики и статуэтки: на Одесчине 40-летний мародер обокрал музыкальную школу / 5 фотографий

Вместе с частью наворованного подлого мародера задержали уже на следующий день. Выяснилось, что другую часть мужчина успел продать третьим лицам.

Общая стоимость похищенных художественных работ, статуэток и музыкальных инструментов составила более 12 тыс. гривен.

Уголовное производство открыто по ч.4 ст.185 (Кража) УК Украины. Суд уже отправил горе-мародера в СИЗО: за совершенное ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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