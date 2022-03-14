В сети обнародовали видео с камер наблюдения, на котором виден момент падения обломков сбитой российской ракеты в Киеве на Куреневке.

На кадрах видно, как обломок ракеты падает на дорогу и загорается.

14 марта стало известно, что в небе над Киевом сбили российскую ракету. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в результате этого один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Двоих раненых забрала скорая.

На фото с места падения обломков ракеты виден полностью уничтоженный троллейбус. Но, к счастью, он был без пассажиров.

Также Виталий Кличко сообщил, что из-за мощной взрывной волны повреждены балконы окрестных домов, а в квартирах вылетело стекло. Также повреждены коммерческие помещения на первых этажах.

Сейчас на месте работают спасатели и бригады скорой. Жителей просят не распространять в режиме реального времени фото, видео и не называть точный адрес падения ракеты или ее обломков, чтобы не выдать работу системы противовоздушной обороны.

Фото: Виталий Кличко