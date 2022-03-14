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Факты / Происшествия

Российский враг совершил авиаобстрелы двух городов в Николаевской области

Марта Бондаренко редактор ленты
Российский враг совершил авиаобстрелы двух городов в Николаевской области

Глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким сообщил, что сегодня российские оккупанты нанесли авиаудар по городам Снегиревка и Первомайское.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

— Авиаудар нанесли по городу Снегиревка. Там сейчас есть проблема со связью — не работает Лайф, переходите на Киевстар, — сказал глава ОВА.

Виталий Ким отметил, что сейчас по Украине работает единая система мобильной связи, поэтому нужно просто переключиться на другого оператора.

— Мы не снимали воздушную тревогу, потому что не знаем, что у этих дурачков в голове, — отметил глава Николаевской областной военной администрации.

По данным ГУ ГСЧС в Николаевской области, в результате авиаудара в Снегиревке повреждены 30 жилых домов, 11 — уничтожены.

В настоящее время спасатели разбирают конструкции и тушат пожары.

Всего в области с начала войны в Украине изъяли 86 боеприпасов российского врага.

Ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска планируют окружить украинских защитников через восточные и северные регионы со стороны Харькова и Мариуполя. Вражеская армия намерена обойти Николаев, чтобы добраться до Одессы.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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