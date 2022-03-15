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Факты / Происшествия

Киев подвергся ракетным ударам врага: два человека погибли — Кличко

Марта Бондаренко редактор ленты
Киев подвергся ракетным ударам врага: два человека погибли — Кличко

Сегодня враг совершил несколько ракетных ударов по Киеву, от чего пострадали три дома.

Об этом в видеообращении сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По предварительным данным, в одной из обстрелянных многоэтажек два человека погибли, эвакуировали около 30 жителей.

Спасатели не могут попасть в один из домов, поэтому количество погибших может увеличиться.

Кличко подчеркнул, что ситуация в столице сложная и опасная, поэтому военное командование приняло решение ввести комендантский час на полтора дня — с 20.00 15 марта до 7.00 17 марта.

— Прошу всех подготовиться, ведь почти двое суток нужно будет находиться дома или, по сигналу тревоги, — в укрытии, — отметил мэр Виталий Кличко.


По его словам, власти не сдадут Киев ни при каких условиях, и на колени столицу никто не поставит.

Фото: Скриншот

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