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Факты / Происшествия

В Харьковской области спасатели более 30 раз выезжали на пожары и разбор завалов

Марта Бондаренко редактор ленты
В Харьковской области спасатели более 30 раз выезжали на пожары и разбор завалов

В Харьковской области за сутки с 14 по 15 марта спасатели ГСЧС 34 раза выезжали для ликвидации пожаров, а также разборки завалов разрушенных зданий после вражеских бомбардировок.

Так, российские войска обстреливали разные объекты жилых кварталов Харькова и сельских населенных пунктов области.

В течение 14 марта аварийно-спасательные работы проводились в Киевском, Шевченковском, Новобаварском районах Харькова, а также в Изюмском районе области.

Из-под завалов удалось спасти три человека, а также деблокировать семерых погибших.

Около 23.30 вражеские снаряды разрушили торговые площадки и нанесли ущерб жилым домам в Холодногорском районе Харькова. Там произошел пожар. Огонь гасили 20 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС.

Кроме того, спасатели 34 раза выезжали на обезвреживание неразорвавшихся артиллерийских боеприпасов.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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