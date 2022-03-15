Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 11.04.2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
Правила пересечения границы для военнообязанных мужчин 2023: что нужно знать
Мобилизация студентов 2023 в Украине: кого могут призвать в армию
Весенние каникулы в Украине 2023: когда начнутся и сколько продлятся
Происшествия
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Харькове оккупанты разрушили 600 жилых домов и 50 школ

В Харькове оккупанты разрушили 600 жилых домов и 50 школ
Фото: ГСЧС

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил, что в Харькове обстрелы российских захватчиков разрушили 600 домов и 50 школ.

Об этом он сказал во время телемарафона в эфире ICTV.

Синегубов подчеркнул, что обстрелы в городе продолжаются, поэтому сигналы о воздушной опасности нельзя игнорировать.

– 600 жилых домов [разрушены], это без учета админзданий. Обстрелы в городе продолжаются, но все больше людей появляется на улицах. Хочу обратиться к людям, что сигналы о воздушной атаке нельзя игнорировать – это ваша жизнь, – сказал глава ОГА.

Олег Синегубов рассказал, что спасатели ГСЧС разбирают завалы жилого дома по улице Танкопия. Из-под завалов удалось спасти 15 человек. Также достали тела троих погибших.

– К сожалению, угрозы воздушных атак все еще реальны, поэтому к ним нужно прислушиваться, – отметил глава Харьковской ОГА.

По его словам, всего в течение ночи зафиксировали 63 обстрела: это и артиллерийские, и ракетные обстрелы. Из-за бомбардировки загорелось несколько десятков жилых домов.

Читайте также
Разбитые окна и опустевшие коридоры. Как выглядит Харьковский университет после обстрела
Каразина

Олег Синегубов подчеркнул, что наиболее напряженным регионом области остается Изюм. В настоящее время власти согласуют с Офисом президента возможный эвакуационный коридор для населения, а также коридор для ввоза в город гуманитарного груза.

В окрестностях Изюма продолжают эвакуировать пациентов психоневрологического диспансера, а это почти 300 человек. В настоящее время диспансер полностью разрушен.

– Еще у нас критическое направление – это Лозовая. Вчера туда под пулями волонтеры доставили около 20 тонн гуманитарного груза. Попробуем доставить и в Чугуев. Также — направления Волчанск и Купянск, – отметил глава ОГА.

По его словам, достаточно критическая ситуация в населенном пункте Липцы — враг не позволяет туда доставить гуманитарный конвой.

Читайте также
РФ со своей территории обстреляла Харьковщину с Искандеров
В Харькове оккупанты разрушили 600 жилых домов и 50 школ

Война в Украине, Російська агресія, Харьков
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Россия атаковала Очаков с Кинбурнской косы
В Харькове оккупанты разрушили 600 жилых домов и 50 школ
Расширение Гвардии наступления и новый пакет помощи от Канады: 413-й день войны (онлайн)
В Харькове оккупанты разрушили 600 жилых домов и 50 школ
В Раде хотят отменить выплаты военным в размере 30 тыс. грн
Верховна Рада
Информация совсем не является секретной: Данилов об утечке данных США
Олексій Данілов
Несмотря на санкции и войну: Сийярто подписал в Москве соглашения о строительстве АЭС и поставках газа
В Харькове оккупанты разрушили 600 жилых домов и 50 школ
Видео
Интервью Эксклюзив
Было бы честью воевать на вашей стороне: самый известный пилот ВВС США заявил, что готов защищать Украину

Есть ли среди западных пилотов те, что умеют летать на F-16 и хотели бы служить в украинских Вооруженных силах против россиян. Как американские пилоты видят надежную защиту украинского неба и какое влияние, по их мнению, на российско-украинскую войну будет иметь передача западных истребителей.

Артем Куля, Илья Нежигай
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
В Харькове оккупанты разрушили 600 жилых домов и 50 школ
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
В Харькове оккупанты разрушили 600 жилых домов и 50 школ
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь