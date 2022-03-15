Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил, что в Харькове обстрелы российских захватчиков разрушили 600 домов и 50 школ.

Об этом он сказал во время телемарафона в эфире ICTV.

Синегубов подчеркнул, что обстрелы в городе продолжаются, поэтому сигналы о воздушной опасности нельзя игнорировать.

– 600 жилых домов [разрушены], это без учета админзданий. Обстрелы в городе продолжаются, но все больше людей появляется на улицах. Хочу обратиться к людям, что сигналы о воздушной атаке нельзя игнорировать – это ваша жизнь, – сказал глава ОГА.

Олег Синегубов рассказал, что спасатели ГСЧС разбирают завалы жилого дома по улице Танкопия. Из-под завалов удалось спасти 15 человек. Также достали тела троих погибших.

– К сожалению, угрозы воздушных атак все еще реальны, поэтому к ним нужно прислушиваться, – отметил глава Харьковской ОГА.

По его словам, всего в течение ночи зафиксировали 63 обстрела: это и артиллерийские, и ракетные обстрелы. Из-за бомбардировки загорелось несколько десятков жилых домов.

Олег Синегубов подчеркнул, что наиболее напряженным регионом области остается Изюм. В настоящее время власти согласуют с Офисом президента возможный эвакуационный коридор для населения, а также коридор для ввоза в город гуманитарного груза.

В окрестностях Изюма продолжают эвакуировать пациентов психоневрологического диспансера, а это почти 300 человек. В настоящее время диспансер полностью разрушен.

– Еще у нас критическое направление – это Лозовая. Вчера туда под пулями волонтеры доставили около 20 тонн гуманитарного груза. Попробуем доставить и в Чугуев. Также — направления Волчанск и Купянск, – отметил глава ОГА.

По его словам, достаточно критическая ситуация в населенном пункте Липцы — враг не позволяет туда доставить гуманитарный конвой.

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