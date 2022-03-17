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Факты / Происшествия

Беларусы испугались: РФ скинула бомбы на Сарны

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Беларусы испугались: РФ скинула бомбы на Сарны

Российские оккупационные войска скинули бомбы на город Сарны в Ровенской области.

Информацию подтвердил мэр города Руслан Серпенинов.

Также он добавил, что по предварительным данным, жертв в результате бомбардировки нет.

— По Сарнам прилет ракет. Предварительно жертв нет, — отметил мэр города.

Кстати, сразу после удара, белорусские Telegram-каналы, в частности NEXTA, начали писать, что слышны взрывы в Брестской области. Паника нарастала, пока не стало известно о том, что обстреляли город Сарны, который просто находится не так далеко от границы с Беларусью.

 

 

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