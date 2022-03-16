Ночью с 15 на 16 марта Лисичанск, что в Луганской области, остался без газоснабжения. Причиной тому стали обстрелы, повредившие газораспределительные сети.
Об этом сообщает пресс-служба ГТС Украины.
Из-за боевых действий предприятие Лисичанскгаз решило перекрыть газовые сети.
Также вражеские обстрелы повредили газопровод-отвод в ГРС Залесье в Киевской области. В настоящее время временно отключены ГРС Залесье, ГРС Семиполки, ГРС Калита и Большая Дымерка, через которые поступает газ в одноименные населенные пункты Броварского района.
Транспортировка газа в Бровары продолжается в штатном порядке.
— Из-за активных боевых действий за последние сутки увеличилось количество остановленных газораспределительных станций — с 37 до 38. Соответственно, пока не возобновили газоснабжение для потребителей в Донецкой, Луганской, Киевской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях, которые получали газ через эти станции, — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что за минувшие сутки, 15 марта, по магистральным газопроводам прошло 101,6 млн кубометров газа для нужд Украины.