Утром 16 марта российские войска обстреляли жилой дом в Шевченковском районе Киева.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате попадания обломков снаряда в 12-этажное здание произошло обрушение на 12-м и техническом этаже. Также был частично поврежден соседний 9-этажный дом.

Спасатели сразу начали эвакуацию жителей и ликвидацию отдельных очагов пожара. По предварительной информации, пострадали два человека, эвакуировали — 35.

Российские войска снова обстреляли жилой дом в Киеве — есть пострадавшие / 9 фотографий

На месте работают восемь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава.

В 7:45 ликвидировали возгорание на балконах 3-го, 10-го, 11-го и 12-го этажей и в квартире на верхнем этаже дома. Проводятся аварийно-спасательные мероприятия, спасатели разбирают завалы, ищут пострадавших.

15 марта российские войска также обстреляли Киев. В Подольском районе столицы боеприпас попал в десятиэтажный жилой дом, в районе Осокорков – в двухэтажный частный жилой дом.

В Святошинском районе 15 марта боеприпас попал в девятиэтажный и шестнадцатиэтажный жилые дома.