Сегодня, 16 марта, в 4.00 в Виннице произошло два взрыва.

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Так, в 2.58 раздалась сирена, а в 4.00 с разницей в несколько секунд раздались два взрыва.

По словам Борзова, это была ракетная атака.

– Эта ночь в Виннице была неспокойной. Тревога и ракетный обстрел… Поврежден объект. Жертв нет. На месте работают спасатели, – сообщил глава ОГА.

Первый заместитель главы Винницкого областного совета Владимир Кистион сообщил, что временно прекращена трансляция эфирного вещания телевизионных и радиоканалов в городе и общинах вокруг.

— В связи с этим невозможно получение сигнала через тюнеры Т2 и части FM-радиостанций. Фиксируются проблемы с доступом к эфиру UA:Суспільне, Армия, Місто над Бугом и других каналов, — отметил он.

В настоящее время ведется работа по возобновлению эфира.

Владимир Кистион подчеркнул, что можно воспользоваться альтернативными источниками получения информации, а именно:

спутниковое телевидение (все каналы раскодированы);

приложение Дія;

Youtube;

платформы YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV (доступ бесплатный);

радиовещание в интернет-радио – radioplayer.ua.

Стоит напомнить, что продолжается Национальный телемарафон #UAвместе: ведущие национальные телеканалы #UAразом: ведущие национальные телеканалы UA:Перший, Рада, 1+1, Україна, ICTV, СТБ, Інтер, Україна24, ТРК Київ.

Трансляция в полном объеме доступна по кабельным сетям по всей территории Винницкой области.