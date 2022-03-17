Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 22 день войны
Убили Убили
108 детей
Ранили Ранили
>120 детей
Факты / Происшествия

ГСЧС: Целые районы Северодонецка, Попасной и Лисичанска полностью уничтожены обстрелами РФ

Юлия Соколова редактор ленты
Руйнування на Луганщині

Российские войска своими обстрелами полностью разрушили целые районы городов Северодонецк, Рубежное, Попасная, Лисичанск Луганской области.

Как проинформировали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, захватчики усиливают огонь, и у местных жителей нет возможности эвакуироваться.

– Вражеские войска не перестают разрушать дома мирных граждан – целые районы городов Северодонецк, Рубежное, Попасная, Лисичанск Луганской области уничтожены Полностью. Жители Луганской области не могут эвакуироваться из-за постоянных обстрелов. И пока сотрудники ГСЧС пытаются спасти людей и здания после обстрелов, оккупанты усиливают огонь, — подчеркнули в ведомстве.

По информации ГСЧС, враг продолжает бить по объектам критической инфраструктуры. Так, накануне вражеские войска попали в здание Укртелекома в городе Северодонецк. Людей оттуда удалось спасти.

Кроме того, в Северодонецке спасатели помогали людям эвакуироваться из поврежденных укрытий в более безопасные места.

В городе Попасная был разрушен частный дом, в результате чего под завалами оказались люди. Сотрудники ГСЧС проводили спасательные работы под огнем войск РФ.

Как отметили в ведомстве, вражеские войска обстреливают пожарно-спасательные подразделения ГСЧС, чтобы помешать им помочь мирным жителям. А потому спасатели Луганской области работают, пока не оказываются под открытым обстрелом.

Сотрудники ГСЧС постоянно подвозят воду людям, которые из-за обстрелов прячутся в подвалах и не могут выйти на улицу.

Руйнування на Луганщині
Руйнування на Луганщині
Руйнування на Луганщині
Руйнування на Луганщині
Руйнування на Луганщині
Руйнування на Луганщині
Руйнування на Луганщині
Руйнування на Луганщині
Руйнування на Луганщині
Руйнування на Луганщині
ГСЧС: Целые районы Северодонецка, Попасной и Лисичанска полностью уничтожены обстрелами РФ / 5 фотографий

Как сегодня проинформировали в Луганской областной военной администрации, в ночь на 17 марта из-за обстрелов российских войск горели дома в Рубежном, Попасной и Северодонецке.

Днем ранее, потерпев поражение во время очередной попытки штурма Северодонецка, враг усилил обстрелы жилых кварталов этого города, а также Рубежного.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка