Российские войска своими обстрелами полностью разрушили целые районы городов Северодонецк, Рубежное, Попасная, Лисичанск Луганской области.

Как проинформировали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, захватчики усиливают огонь, и у местных жителей нет возможности эвакуироваться.

– Вражеские войска не перестают разрушать дома мирных граждан – целые районы городов Северодонецк, Рубежное, Попасная, Лисичанск Луганской области уничтожены Полностью. Жители Луганской области не могут эвакуироваться из-за постоянных обстрелов. И пока сотрудники ГСЧС пытаются спасти людей и здания после обстрелов, оккупанты усиливают огонь, — подчеркнули в ведомстве.

По информации ГСЧС, враг продолжает бить по объектам критической инфраструктуры. Так, накануне вражеские войска попали в здание Укртелекома в городе Северодонецк. Людей оттуда удалось спасти.

Кроме того, в Северодонецке спасатели помогали людям эвакуироваться из поврежденных укрытий в более безопасные места.

В городе Попасная был разрушен частный дом, в результате чего под завалами оказались люди. Сотрудники ГСЧС проводили спасательные работы под огнем войск РФ.

Как отметили в ведомстве, вражеские войска обстреливают пожарно-спасательные подразделения ГСЧС, чтобы помешать им помочь мирным жителям. А потому спасатели Луганской области работают, пока не оказываются под открытым обстрелом.

Сотрудники ГСЧС постоянно подвозят воду людям, которые из-за обстрелов прячутся в подвалах и не могут выйти на улицу.

ГСЧС: Целые районы Северодонецка, Попасной и Лисичанска полностью уничтожены обстрелами РФ / 5 фотографий

Как сегодня проинформировали в Луганской областной военной администрации, в ночь на 17 марта из-за обстрелов российских войск горели дома в Рубежном, Попасной и Северодонецке.

Днем ранее, потерпев поражение во время очередной попытки штурма Северодонецка, враг усилил обстрелы жилых кварталов этого города, а также Рубежного.