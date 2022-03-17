Российские войска своими обстрелами полностью разрушили целые районы городов Северодонецк, Рубежное, Попасная, Лисичанск Луганской области.
Как проинформировали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, захватчики усиливают огонь, и у местных жителей нет возможности эвакуироваться.
– Вражеские войска не перестают разрушать дома мирных граждан – целые районы городов Северодонецк, Рубежное, Попасная, Лисичанск Луганской области уничтожены Полностью. Жители Луганской области не могут эвакуироваться из-за постоянных обстрелов. И пока сотрудники ГСЧС пытаются спасти людей и здания после обстрелов, оккупанты усиливают огонь, — подчеркнули в ведомстве.
По информации ГСЧС, враг продолжает бить по объектам критической инфраструктуры. Так, накануне вражеские войска попали в здание Укртелекома в городе Северодонецк. Людей оттуда удалось спасти.
Кроме того, в Северодонецке спасатели помогали людям эвакуироваться из поврежденных укрытий в более безопасные места.
В городе Попасная был разрушен частный дом, в результате чего под завалами оказались люди. Сотрудники ГСЧС проводили спасательные работы под огнем войск РФ.
Как отметили в ведомстве, вражеские войска обстреливают пожарно-спасательные подразделения ГСЧС, чтобы помешать им помочь мирным жителям. А потому спасатели Луганской области работают, пока не оказываются под открытым обстрелом.
Сотрудники ГСЧС постоянно подвозят воду людям, которые из-за обстрелов прячутся в подвалах и не могут выйти на улицу.
Как сегодня проинформировали в Луганской областной военной администрации, в ночь на 17 марта из-за обстрелов российских войск горели дома в Рубежном, Попасной и Северодонецке.
Днем ранее, потерпев поражение во время очередной попытки штурма Северодонецка, враг усилил обстрелы жилых кварталов этого города, а также Рубежного.