Российские оккупационные войска обстреляли в Харькове рынок Барабашово. В результате чего там возник масштабный пожар.

По предварительным данным, враг обстреливал Харьков из систем залпового огня Град.

Рынок Барабашово – самый большой в Восточной Европе и один из самых больших в мире. Там трудятся около 15 тыс. предпринимателей.

В ГСЧС отметили, что пожар на рынке быстро перекинулся на частные дома. Когда бойцы уже начали тушить пожар, враг нанес повторный удар по объекту. К сожалению, погиб украинский спасатель.

— Пожар стремительно распространялся на частный сектор, расположенный в упор. Во время тушения пожара враг нанес повторный обстрел, во время которого получили многочисленные осколочные ранения двое спасателей. Во время госпитализации один из спасателей от полученных травм погиб, — заявили в ГСЧС.