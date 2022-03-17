Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 22 день войны
Убили Убили
108 детей
Ранили Ранили
>120 детей
Факты / Происшествия

Оккупанты обстреляли рынок Барабашово в Харькове — сейчас там масштабный пожар

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Оккупанты обстреляли рынок Барабашово в Харькове — сейчас там масштабный пожар

Российские оккупационные войска обстреляли в Харькове рынок Барабашово. В результате чего там возник масштабный пожар.

По предварительным данным, враг обстреливал Харьков из систем залпового огня Град.

Рынок Барабашово – самый большой в Восточной Европе и один из самых больших в мире. Там трудятся около 15 тыс. предпринимателей.

В ГСЧС отметили, что пожар на рынке быстро перекинулся на частные дома. Когда бойцы уже начали тушить пожар, враг нанес повторный удар по объекту. К сожалению, погиб украинский спасатель.

— Пожар стремительно распространялся на частный сектор, расположенный в упор. Во время тушения пожара враг нанес повторный обстрел, во время которого получили многочисленные осколочные ранения двое спасателей. Во время госпитализации один из спасателей от полученных травм погиб, — заявили в ГСЧС.

Оккупанты обстреляли рынок Барабашово в Харькове — сейчас там масштабный пожар / 8 фотографий
Читайте
Вывели из кабинета: на Харьковщине путинские оккупанты похитили главу Великобурлукской ОТО

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Суспільне

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка