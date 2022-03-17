Российская армия обстреляла кассетными бомбами село Казачья Лопань в Харьковской области. В результате погибли по меньшей мере шестеро человек, данные о количестве травмированных выясняются.

— Оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал, магазины, аптеки и другие гражданские здания в центре поселка. При этом объекты военной инфраструктуры, которую захватчики разместили в Казачьей, а также российские военные не пострадали, — сообщил глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко в Facebook.

Кассетные снаряды – это очень опасное оружие, запрещенное Дублинской конвенцией 2008 года. Именно ими враги сейчас бомбят Харьков, Дергачи и многие другие города Украины.

Задоренко отмечает, что все это свидетельствует об умышленной циничной провокации кремлевских захватчиков с целью обвинить украинскую сторону, посеять панику и ненависть местного населения к Вооруженным силам Украины.

Источник: Вячеслав Задоренко

Фото: Operational Command North