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Факты / Происшествия

Захватчики разбомбили кассетными бомбами село в Харьковской области

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
касетні бомби

Российская армия обстреляла кассетными бомбами село Казачья Лопань в Харьковской области. В результате погибли по меньшей мере шестеро человек, данные о количестве травмированных выясняются.

— Оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал, магазины, аптеки и другие гражданские здания в центре поселка.

При этом объекты военной инфраструктуры, которую захватчики разместили в Казачьей, а также российские военные не пострадали, — сообщил глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко в Facebook.

Кассетные снаряды – это очень опасное оружие, запрещенное Дублинской конвенцией 2008 года. Именно ими враги сейчас бомбят Харьков, Дергачи и многие другие города Украины.

Задоренко отмечает, что все это свидетельствует об умышленной циничной провокации кремлевских захватчиков с целью обвинить украинскую сторону, посеять панику и ненависть местного населения к Вооруженным силам Украины.

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Источник: Вячеслав Задоренко

Фото: Operational Command North

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