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Факты / Происшествия

Нашли в реке: на Волыни женщина родила и бросила младенца, ее разыскивает полиция

Наташа Тарчевська редактор ленты
Нашли в реке: на Волыни женщина родила и бросила младенца, ее разыскивает полиция

На Волыни разыскивают мать новорожденного ребенка, тело которого было найдено в местной реке. Младенец погиб.

Трагический инцидент произошел в начале марта в городе Камень-Каширский. Труп маленького ребенка в реке Цыр увидели местные жители.

– На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские провели подробный осмотр места происшествия, говорится в сообщении полиции.

По состоянию на 17 марта тело ребенка уже направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Пол ребенка не разглашается.

Полиция продолжает поиски матери погибшего младенца. По предварительным данным женщина могла родить и оставить ребенка.

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Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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