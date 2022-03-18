Харьковские спасатели продолжают тушить масштабный пожар на рынке Барабашово. Причиной возгорания стали вражеские обстрелы русских оккупантов.

Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

Спасателям о пожаре сообщили в 14:00 17 марта. В результате обстрела загорелись торговые павильоны в разных местах рынка.

В настоящее время на месте происшествия работает 21 единица пожарно-спасательной техники и около 100 человек личного состава ГСЧС. Пожарные пытаются сдержать распространение огня на жилищный сектор.

Продолжают гореть торговые павильоны и частично повреждены два жилых дома.

Во время тушения пожара российские оккупанты совершили повторные обстрелы — двое спасателей получили ранения, один впоследствии скончался в больнице от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в результате артиллерийских обстрелов Мерефы путинские захватчики убили по меньшей мере 21 человека. Город находится в 30 км от Харькова.