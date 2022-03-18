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Факты / Происшествия

В Сумах после артобстрела загорелись склады с лакокрасочной продукцией

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
В Сумах после артобстрела загорелись склады с лакокрасочной продукцией

В Сумах — пожар на складах с лакокрасочной продукцией. Возгорание началось после вражеских артиллерийских обстрелов.

На месте работают 20 спасателей и четыре единицы техники.

В общей сложности там горит 6 тыс. кв. м. По предварительным данным, жертв и пострадавших в вследствие пожара нет.

— 18 марта около 16.00 в результате артобстрела произошло возгорание одноэтажного складского здания с лакокрасочной продукцией на площади более 6 тыс. кв. м,- отметили в пресс-службе ГСЧС.

Однако жителей Сум и Сумского района (Басы, Химгородок, Прокофьева, Низы, Старое село) просят закрыть окна и без острой необходимости не выходить на улицу. Дело в том, что из-за пожара воздух отравляется едким дымом.

В Сумах после артобстрела загорелись склады с лакокрасочной продукцией / 10 фотографий

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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