В Сумах — пожар на складах с лакокрасочной продукцией. Возгорание началось после вражеских артиллерийских обстрелов.

На месте работают 20 спасателей и четыре единицы техники.

В общей сложности там горит 6 тыс. кв. м. По предварительным данным, жертв и пострадавших в вследствие пожара нет.

— 18 марта около 16.00 в результате артобстрела произошло возгорание одноэтажного складского здания с лакокрасочной продукцией на площади более 6 тыс. кв. м,- отметили в пресс-службе ГСЧС.

Однако жителей Сум и Сумского района (Басы, Химгородок, Прокофьева, Низы, Старое село) просят закрыть окна и без острой необходимости не выходить на улицу. Дело в том, что из-за пожара воздух отравляется едким дымом.