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Минометный удар в Макарове Киевской области: погибли семь человек, пять ранены

Марта Бондаренко редактор ленты
Минометный удар в Макарове Киевской области: погибли семь человек, пять ранены

В результате вражеского минометного удара в Макарове, произошедшем 18 марта, семь человек погибли, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

По словам правоохранителей, кафиры обстреляли Макаров из тяжелой артиллерии.

– В результате вражеских обстрелов Макарова погибли семь мирных жителей. Пять человек получили ранения и находятся в больнице, — отмечали в полиции.

Кроме того, обстрелы разрушили жилые дома, повреждено административное сооружение и другие помещения.

Полицейские документируют последствия военного преступления и помогают жителям, пострадавшим от минометного удара.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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