В результате вражеского минометного удара в Макарове, произошедшем 18 марта, семь человек погибли, еще пятеро получили ранения.
Об этом сообщили в полиции в Киевской области.
По словам правоохранителей, кафиры обстреляли Макаров из тяжелой артиллерии.
– В результате вражеских обстрелов Макарова погибли семь мирных жителей. Пять человек получили ранения и находятся в больнице, — отмечали в полиции.
Кроме того, обстрелы разрушили жилые дома, повреждено административное сооружение и другие помещения.
Полицейские документируют последствия военного преступления и помогают жителям, пострадавшим от минометного удара.