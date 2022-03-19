В результате вражеского минометного удара в Макарове, произошедшем 18 марта, семь человек погибли, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

По словам правоохранителей, кафиры обстреляли Макаров из тяжелой артиллерии.

– В результате вражеских обстрелов Макарова погибли семь мирных жителей. Пять человек получили ранения и находятся в больнице, — отмечали в полиции.

Кроме того, обстрелы разрушили жилые дома, повреждено административное сооружение и другие помещения.

Полицейские документируют последствия военного преступления и помогают жителям, пострадавшим от минометного удара.