Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleШоу-бизнесСпортМненияПоддержать Факты ICTVВживуюСпецтемыВидео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 25 день войны
Убили Убили
115 детей
Ранили Ранили
>140 детей
Убили Убили
> 900 (ООН) взрослых
Факты / Происшествия

Камеры видеонаблюдения зафиксировали взрывы в Киеве

Юля Захарченко редактор ленты
Камеры видеонаблюдения зафиксировали взрывы в Киеве

В Киеве прогремели мощные взрывы, которые почувствовали все жители города. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент попадания вражеских ракет.

В нескольких жилых домах вспыхнули пожары и пропал свет. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Подольском районе столицы.

В КГГА отметили, что ракеты попали в некоторые дома и на территории одного из торговых центров. Спасатели, медики и полиция уже работают на месте происшествия.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что спасатели ликвидируют сильный пожар на территории одного из торговых центров в Подольском районе столицы.

По последним данным, известно об одном погибшем в результате взрывов в Киеве. Спасатели, медики и полицейские работают на месте. Информация уточняется.

Читайте
Россия не начала бы войну, если бы Украина была членом НАТО - Зеленский

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка