В Киеве прогремели мощные взрывы, которые почувствовали все жители города. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент попадания вражеских ракет.

В нескольких жилых домах вспыхнули пожары и пропал свет. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Подольском районе столицы.

В КГГА отметили, что ракеты попали в некоторые дома и на территории одного из торговых центров. Спасатели, медики и полиция уже работают на месте происшествия.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что спасатели ликвидируют сильный пожар на территории одного из торговых центров в Подольском районе столицы.

По последним данным, известно об одном погибшем в результате взрывов в Киеве. Спасатели, медики и полицейские работают на месте. Информация уточняется.