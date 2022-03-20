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Факты / Происшествия

Обстрел Киева: обломки российского снаряда попали в многоквартирный дом

Анастасия Гевко редактор ленты
Обстрел Киева: обломки российского снаряда попали в многоквартирный дом

В воскресенье, 20 марта, агрессоры РФ в очередной раз обстреляли Киев. Обломки российского снаряда попали в многоэтажку.

О происшествии сообщают очевидцы в местных каналах в соцсети Telegram.

По их данным, предварительно снаряд подбили, благодаря чему не произошло прямого попадания в здание. 

Первые кадры с места происшествия появились в Telegram-каналах, там видны автомобили, охваченные огнем, выбитые окна, а также – поврежденные балконы многоэтажки.

Официального подтверждения этой информации пока нет, Факты ICTV пытаются узнать подробности произошедшего.

Напомним, 24 февраля президент Российской Федерации Путин сообщил о том, что начинает полномасштабное военное вторжение на территорию Украины.

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