Обстрел Киева: обломки российского снаряда попали в многоквартирный дом

В воскресенье, 20 марта, агрессоры РФ в очередной раз обстреляли Киев. Обломки российского снаряда попали в многоэтажку.

О происшествии сообщают очевидцы в местных каналах в соцсети Telegram.

По их данным, предварительно снаряд подбили, благодаря чему не произошло прямого попадания в здание.

Первые кадры с места происшествия появились в Telegram-каналах, там видны автомобили, охваченные огнем, выбитые окна, а также – поврежденные балконы многоэтажки.

Официального подтверждения этой информации пока нет, Факты ICTV пытаются узнать подробности произошедшего.

Напомним, 24 февраля президент Российской Федерации Путин сообщил о том, что начинает полномасштабное военное вторжение на территорию Украины.