Российские захватнические войска в ночь с 19 на 20 марта обстреляли Индустриальный район Харькова. В результате вражеских обстрелов погибли пятеро мирных людей.

Среди погибших мальчик, которому было всего 9 лет. Об этом сообщил помощник начальника полиции Харьковской области Вячеслав Марков.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям добавили, что уже несколько суток не прекращаются поисковые работы и разборки завалов в Киевском районе Харькова.

В результате попадания вражеских снарядов в жилые многоэтажки произошло несколько крупных пожаров, в основном в Киевском, Московском и Индустриальном районах Харькова.

В целом за сутки спасатели более 20 раз выезжали для ликвидации пожаров, разборки завалов разрушенных зданий, а также 27 раз на ликвидацию взрывоопасных предметов.

Уже 25-е сутки идет война в Украине. Украинские защитники дают достойный отпор врагу. Однако российские захватнические войска продолжают обстреливать жилые дома и мирное население украинских городов.