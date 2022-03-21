В Киеве прогремели мощные взрывы, после которых вспыхнул огонь. Очевидцы на месте происшествия сообщают о пожарах. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Подольском районе столицы.

По последним данным, ракеты попали в некоторые дома и на территории одного из торговых центров. Спасатели, медики и полиция уже работают на месте происшествия.

Очевидцы взрывов сообщили, что после поражения пропал свет в нескольких жилых домах.

Киевская городская государственная администрация напомнила киевлянам о необходимости быть осторожными и спускаться в укрытие, когда раздаются сигналы воздушной тревоги.