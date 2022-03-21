В результате ракетной атаки российских захватчиков в Киеве погиб один из сотрудников компании Леруа Мерлен (Leroy Merlin). Это произошло в воскресенье, 20 марта.

О смерти сотрудника компании сообщил бизнесмен и бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

— Напомню, что Леруа Мерлен и холдинг ADEO — один из крупнейших налогоплательщиков в России, французская компания, принадлежащая семье Мюлье. Пока так выглядит, что компания, наоборот, собирается наращивать свой бизнес в России, – отметил Дубилет.

Он подчеркнул, что в украинском офисе компании происходит настоящая драма: украинцы по всем каналам требуют от главного офиса уйти из РФ, а в ответ их вообще отключили от почты и других корпоративных коммуникаций.

— Может ли измениться позиция холдинга после взрыва их магазина и гибели сотрудника? Будем наблюдать и сражаться…

20 марта в результате вражеских обстрелов в Подольском районе Киева погибли восемь человек.

Источник: Дмитрий Дубилет