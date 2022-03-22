Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleШоу-бизнесСпортМненияПоддержать Факты ICTVВживуюСпецтемыВидео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 27 день войны
Убили Убили
117 детей
Ранили Ранили
>155 детей
Убили Убили
> 925 (ООН) взрослых
Факты / Происшествия

Город без воды и света: глава ОВА о критической ситуации в Чернигове

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
В'ячеслав Чаус

Ситуация не претерпела значительных изменений. Это я об инфраструктурной картинке по области и по расстановке сил противника. Но наши ВСУ продолжают уничтожать технику и живую силу русской армии. Победа за нами и очень скоро.

Об этом заявил в соцсети Telegram глава черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Он отметил, что сейчас Чернигов без электроэнергии, а соответственно без водоснабжения. Чаус попросил жителей не писать об отсутствии света, ведь службы сейчас работают и делают все, что нужно делать в этих условиях.

— Очень много порывов. Много проблемных вопросов. Работают службы почти круглосуточно. Поэтому, пожалуйста, имейте терпение. Мы находимся в состоянии войны, – отметил он.

Глава ОВА проинформировал о встрече с волонтерами, с которыми был разговор о том, чтобы как можно скорее наладили поставки воды и пищи в места, куда редко доезжает помощь.

Он объяснил это тем, что люди в подвалах размещались хаотично, а потому какие-то объекты остались без внимания. Чаус выразил уверенность, что в ближайшее время ситуация урегулируется.

Источник: Вячеслав Чаус

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка