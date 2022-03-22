Ситуация не претерпела значительных изменений. Это я об инфраструктурной картинке по области и по расстановке сил противника. Но наши ВСУ продолжают уничтожать технику и живую силу русской армии. Победа за нами и очень скоро.

Об этом заявил в соцсети Telegram глава черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Он отметил, что сейчас Чернигов без электроэнергии, а соответственно без водоснабжения. Чаус попросил жителей не писать об отсутствии света, ведь службы сейчас работают и делают все, что нужно делать в этих условиях.

— Очень много порывов. Много проблемных вопросов. Работают службы почти круглосуточно. Поэтому, пожалуйста, имейте терпение. Мы находимся в состоянии войны, – отметил он.

Глава ОВА проинформировал о встрече с волонтерами, с которыми был разговор о том, чтобы как можно скорее наладили поставки воды и пищи в места, куда редко доезжает помощь.

Он объяснил это тем, что люди в подвалах размещались хаотично, а потому какие-то объекты остались без внимания. Чаус выразил уверенность, что в ближайшее время ситуация урегулируется.

Источник: Вячеслав Чаус