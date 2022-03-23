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Факты / Происшествия

В Ровенской области российские войска трижды нанесли удары по объекту военной инфраструктуры

Юля Захарченко редактор ленты
В Ровенской области российские войска трижды нанесли удары по объекту военной инфраструктуры

В Ровенской области российско-оккупационные войска трижды ударили по объекту военной инфраструктуры. Специалисты устанавливают все убытки.

Об этом сообщил глава Ровенской ОГА (ОВА) Виталий Коваль в видеообращении в своем Telegram-канале.

— С начала суток в Ровенской области пять раз звучал сигнал воздушной тревоги. За день Вооруженные силы Украины сбили один беспилотник и одну ракету. Во время одной из тревог вечером враг трижды нанес удары по объекту военной инфраструктуры, — отметил Виталий Коваль.

По его словам, на месте происшествия работает комиссия, которая устанавливает нанесенный ущерб. Виталий Коваль призвал украинцев сохранять спокойствие, верить в победу и идти вперед.

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Фото: Getty Images

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