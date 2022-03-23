В Ровенской области российско-оккупационные войска трижды ударили по объекту военной инфраструктуры. Специалисты устанавливают все убытки.

Об этом сообщил глава Ровенской ОГА (ОВА) Виталий Коваль в видеообращении в своем Telegram-канале.

— С начала суток в Ровенской области пять раз звучал сигнал воздушной тревоги. За день Вооруженные силы Украины сбили один беспилотник и одну ракету. Во время одной из тревог вечером враг трижды нанес удары по объекту военной инфраструктуры, — отметил Виталий Коваль.

По его словам, на месте происшествия работает комиссия, которая устанавливает нанесенный ущерб. Виталий Коваль призвал украинцев сохранять спокойствие, верить в победу и идти вперед.