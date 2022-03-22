В Житомирской области российские захватчики обстреляли два населенных пункта Малинской общины на территории Коростенского района.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В результате обстрелов враг полностью уничтожил три частных дома, еще 10 получили повреждения. Кроме того, разрушены две хозяйственных постройки.

К счастью, погибших и травмированных нет. На месте работали спасатели ГСЧС Украины.

8 марта в результате авиаудара в городке Малин Житомирской области уничтожена целая улица – это семь домов. Оккупанты убили пятерых мирных жителей, среди погибших – двое годовалых малышей.

9 марта российские захватчики в очередной раз бомбили Житомир, попав в жилой дом и котельную.