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Факты / Происшествия

Передавал врагу важную информацию: в Киеве задержали монаха-шпиона

Валентина Летяк редактор ленты
У Києві затримали ченця-шпигуна

Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции задержали на одной из станций метро Киева 41-летнего якобы монаха одного из столичных храмов по подозрению в разведывательно-диверсионной деятельности в пользу России.

Он пропагандировал идеи “русского мира”, поддерживал вторжение РФ в Украину и сотрудничал с врагами. Во время обыска у него дома изъяли доказательства его разведывательно-диверсионной деятельности.

В телефоне так называемого монаха нашли переписку с абонентами из России с призывами к уничтожению украинцев, фото объектов критической инфраструктуры, аудиозаписи с информацией о расположении наших блокпостов и т. п.

Далее мужчиной будет заниматься Служба безопасности Украины.

У Києві затримали ченця-шпигуна
У Києві затримали ченця-шпигуна
У Києві затримали ченця-шпигуна
У Києві затримали ченця-шпигуна
Передавал врагу важную информацию: в Киеве задержали монаха-шпиона / 2 фотографии

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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