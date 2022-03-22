Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции задержали на одной из станций метро Киева 41-летнего якобы монаха одного из столичных храмов по подозрению в разведывательно-диверсионной деятельности в пользу России.
Он пропагандировал идеи “русского мира”, поддерживал вторжение РФ в Украину и сотрудничал с врагами. Во время обыска у него дома изъяли доказательства его разведывательно-диверсионной деятельности.
В телефоне так называемого монаха нашли переписку с абонентами из России с призывами к уничтожению украинцев, фото объектов критической инфраструктуры, аудиозаписи с информацией о расположении наших блокпостов и т. п.
Далее мужчиной будет заниматься Служба безопасности Украины.
Передавал врагу важную информацию: в Киеве задержали монаха-шпиона / 2 фотографии