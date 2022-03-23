Российские оккупационные войска снова обстреляли Киев. Под прицел попал в Подольский район столицы.

Об этом сообщил глава города Виталий Кличко.

— Друзья! Дорогие киевляне! Враг продолжает обстреливать столицу. Буквально недавно обстрелы подверглись парковке торгового центра в Подольском районе, — заявил Виталий Кличко.

Он добавил, что в результате обстрела погиб один человек, еще двоих пришлось госпитализировать.

— Один человек погиб, двоих пострадавших госпитализировали, — отметил мэр города.

Затем столичная полиция также написала об обстреле в Подольском районе.

— Сегодня, 23 марта, в Подольском районе столицы враг совершил минометный обстрел по жилому кварталу. На место немедленно прибыли спасатели ГСЧС, следственно-оперативная группа полиции и профильные службы, — отметили в ГУНП в Киеве.

В настоящее время правоохранители документируют последствия вражеских обстрелов.