Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 30 день войны
Убили Убили
135 детей
Ранили Ранили
>184 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Происшествия

Оккупанты обстреляли Подольский район Киева — погиб человек

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Оккупанты обстреляли Подольский район Киева — погиб человек

Российские оккупационные войска снова обстреляли Киев. Под прицел попал в Подольский район столицы.

Об этом сообщил глава города Виталий Кличко.

— Друзья! Дорогие киевляне! Враг продолжает обстреливать столицу. Буквально недавно обстрелы подверглись парковке торгового центра в Подольском районе, — заявил Виталий Кличко.

Он добавил, что в результате обстрела погиб один человек, еще двоих пришлось госпитализировать.

— Один человек погиб, двоих пострадавших госпитализировали, — отметил мэр города.

Затем столичная полиция также написала об обстреле в Подольском районе.

— Сегодня, 23 марта, в Подольском районе столицы враг совершил минометный обстрел по жилому кварталу. На место немедленно прибыли спасатели ГСЧС, следственно-оперативная группа полиции и профильные службы, — отметили в ГУНП в Киеве.

В настоящее время правоохранители документируют последствия вражеских обстрелов.

Читайте
Новые жертвы авиаудара в Мариуполе и обстрел Харьковщины из Градов: что происходит на 30-е сутки войны в Украине (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка