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Факты / Происшествия

Войска РФ снова обстреляли Киев: повреждены дома в двух районах, есть пострадавшие

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Войска РФ снова обстреляли Киев: повреждены дома в двух районах, есть пострадавшие

Российские войска снова обстреляли Киев. В результате обстрела повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах.

Об этом сообщают в Киевской городской государственной администрации.

Захватчики обстреляли торговый центр, дома частного сектора и многоэтажки. Пожар ликвидирован, пострадавшие не обнаружены. Повреждены помещения торгового центра и два частных дома.

Также войска РФ утром обстреляли Шевченковский район. На месте работают спасатели и медики. Сейчас есть возгорание нескольких частных домов и в многоэтажке. Четверо человек травмированы. Информация о пострадавших и характере разрушений – уточняется.

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