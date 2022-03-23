Российские войска снова обстреляли Киев. В результате обстрела повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах.

Об этом сообщают в Киевской городской государственной администрации.

Захватчики обстреляли торговый центр, дома частного сектора и многоэтажки. Пожар ликвидирован, пострадавшие не обнаружены. Повреждены помещения торгового центра и два частных дома.

Также войска РФ утром обстреляли Шевченковский район. На месте работают спасатели и медики. Сейчас есть возгорание нескольких частных домов и в многоэтажке. Четверо человек травмированы. Информация о пострадавших и характере разрушений – уточняется.