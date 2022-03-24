По следам Гитлера: российские оккупанты начали похищать детей на Харьковщине

В части Харьковской области, которую заняли российские оккупационные войска, начали похищать детей.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

— В части Харьковщины, которую заняли рашистские войска, чтобы терроризировать местных жителей, захватчики склоняют коллаборантов к киднепингу (кража детей), — отметили в ведомстве.

Дело в том, что коллаборанты, согласившиеся работать на врага, похитили детей одного из местных жителей. Российским оккупантам донесли, что у мужчины есть оружие, собранное на местах боев.

– Россияне отправили местных коллаборантов разобраться. Хозяина дома экспроприаторы не нашли, поэтому по согласованию с российскими офицерами, забрали двух его несовершеннолетних сыновей. Их отец выехал в другой населенный пункт за гуманитарной помощью, чтобы прокормить полугодового внука, — рассказали в Госпогранслужбе.

Колаборанты начали по телефону шантажировать мужчину. Тот честно признался, что нашел один автомат, однако прихвостни врага заявили, что за одну единицу оружия могут отдать только одного сына или “придется договариваться”.

— Этот пример – очередное доказательство, что Россия презирает правила ведения войны и грубо нарушает нормы Международного права, а преступления, совершаемые РФ, соизмеримы с преступлениями Гитлера, — отметили в Государственной пограничной службе Украины.