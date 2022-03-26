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Факты / Происшествия

Бомбовый удар по Дергачам под Харьковом: один человек погиб и еще трое ранены

Юля Захарченко редактор ленты
бомба

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли бомбовые удары по Дергачам в Харьковской области. По предварительным данным, один человек погиб и еще трое lлюдей ранены.

Городской глава Дергачев Вячеслав Задоренко подчеркнул, что из-за вражеских бомб пострадало мирное население и гражданская инфраструктура города.

— В очередной раз нанесли бомбовые удары по Дергачам, в результате чего один человек погиб и трое были ранены. Из-за вражеских бомб пострадала гражданская инфраструктура города, в частности, электросеть и тепломагистраль в одном из районов. Были уничтожены и частично повреждены частные дома, – сообщил мэр Дергачев.

Он отметил, что, несмотря на вражеские бомбовые удары, восстановлена ​​подача газа на Новых Дергачах, а в ближайшие дни это планируется сделать на территории всего города.

Из-за жестких ограничений, установленных агрессором на оккупированных территориях, жители Токаровского, Казачелопанского, Проходовского, Русско-Лозовского округов и села Цуповка Прудянского старостата остаются без света и связи.

– Мы не в состоянии решать эти проблемы до освобождения наших старостинских округов, но каждый день продолжаем соответствующие работы на подконтрольной Украине части Дергачевщины. Мы обязательно победим и вместе восстановим общину, – отметил городской глава Задоренко.

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Фото: Pixabay

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