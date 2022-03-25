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Российские войска начали похищать детей в Харьковской области

Юля Захарченко редактор ленты
Российские войска начали похищать детей в Харьковской области

На временно занятой российско-оккупационными войсками части Харьковской области захватчики склоняют коллаборантов к похищению детей, чтобы терроризировать местных жителей.

По данным оперативных подразделений Государственной пограничной службы Украины, российские наемники, согласившиеся работать на РФ, похитили детей у жителя одного из городов Харьковской области.

Вражеской армии донесли, что мужчина имеет оружие, собранное на местах боевых действий. Российские войска отправили местных коллаборантов разобраться.

Наемники Российской Федерации не нашли хозяина дома, поэтому они забрали двух его сыновей, согласовав свои действия с российскими офицерами.

Отец детей в это время поехал в другой населенный пункт за гуманитарной помощью (водой и едой), чтобы прокормить полугодовалого внука. Подсобники российских войск начали по телефону шантажировать мужчину.

Местный житель признался, что действительно нашел на дороге один автомат, который готов отдать за детей. В ответ на это захватчики сказали, что за один автомат могут отдать только одного сына или придется договариваться с ними.

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Источник: Госпогранслужба

Фото: Depositphotos

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