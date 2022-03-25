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Факты / Происшествия

В Харькове оккупанты из Градов обстреляли поликлинику, четыре человека погибли

Марта Бондаренко редактор ленты
Харків обстріляний

Сегодня утром в Основянском районе Харькова оккупанты из артиллерии и Градов обстреляли городскую поликлинику.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в поликлинике выдавали гуманитарную помощь. Известно, что от обстрелов пострадали семь человек, четверо из которых умерли.

– Очевидно, что враг хочет посеять панику и препятствует получению гуманитарной помощи, – подчеркнул глава области.

Вчера днем российские войска также обстреляли пункт выдачи Новой почты: шесть человек погибли, 17 — пострадавших.

Сегодня в сети появилось видео попадания ракеты в людей, стоявших в очереди за гуманитарной помощью в Харькове.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские документируют факт преступления против украинского народа.

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Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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